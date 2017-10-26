Спорт
 

Выступившая против дисквалификации России британка уволилась из WADA

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Член правления Всемирного антидопингового агентства (WADA) британка Трэйси Крауч, выступавшая против отстранения России от зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, ушла со своего поста. Об этом сообщает The Telegraph.

Крауч должна была участвовать в голосовании по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах, которое было намечено на 16 ноября, но покинула WADA по собственному желанию. Свой поступок 42-летняя руководительница объяснила тем, что «хочет дать кому-то другому возможность представлять Европейский союз в WADA».

Таким образом, Великобританию в руководстве WADA представляют только глава организации Крэйг Риди и Адам Пенгилли.

27 июня WADA частично восстановило деятельность РУСАДА. Она была приостановлена в ноябре 2015 года, так как Совет WADA счел, что Российское антидопинговое агентство не соответствует кодексу организации.

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