Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде

Российский спортсмен Николай Олюнин не сумел выйти в финал сноуборд-кросса на Олимпиаде в Пхенчхане из-за падения. 26-летний сноубордист покинул соревнования на носилках, сообщает «Р-Спорт».

Спортсмен пролежал на трассе около 10 минут и смог подняться только при помощи медицинского персонала. Олюнина доставили в больницу. По словам представителя тренерского штаба, в результате падения спортсмен сломал ногу.

Другой представитель сборной России Даниил Дильман выбыл из соревнований на стадии 1/8 финала.

13 февраля из-за падения на трассе участие в олимпийских соревнованиях прервал другой российский спортсмен — Павел Трихичев. 25-летний горнолыжник не справился с поворотом на скоростном спуске. Трихичев также попал в больницу.

Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 25 февраля.

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