Американка выпала из саней на скорости 110 километров в час

Американская саночница Эмили Суини во время четвертого заезда на Олимпиаде в Пхенчхане выпала из саней, допустив ошибку при входе в поворот. Видео появилось в Twitter-аккаунте Steven Albritton.

Суини потеряла контроль над санями, от вылета за пределы трассы ее спас желоб. Спортсменка самостоятельно добралась до финиша, после чего была госпитализирована. Она избежала серьезных травм, ее жизни ничего не угрожает.

11 февраля украинский спортсмен Андрей Мандзий выпал из саней во время заезда, но сумел на них забраться и продолжил движение. Он финишировал на последнем, 40-м месте.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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