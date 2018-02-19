В России впервые расплатились фальшивой двухтысячной купюрой

Житель Амурской области расплатился на заправке поддельной двухтысячной купюрой. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел 8 февраля. Оператор принял деньги от клиента. Позже, заметив, что банкнота ненастоящая, сотрудники заправки обратились в полицию.

«Купюра была изъята. В ходе исследования было установлено, что она изготовлена не производством АО «Гознак», а путем цветной струйной печати», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

РИА Новости отмечает, что это первый в России случай выявления фальшивой двухтысячной купюры.

Житель Хабаровского края за два года принес в банки фальшивые платежки почти на миллиард рублей. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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