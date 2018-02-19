Констатирована катастрофическая необеспеченность немецкой армии

Бундесверу ФРГ не хватает бронежилетов, зимнего обмундирования и палаток для выполнения обязательств перед НАТО в рамках создания группы сил быстрого реагирования. Об этом говорится в документе Минобороны Германии, оказавшемся в распоряжении Rheinische Post.
Как отмечает издание, в начале 2019 года вооруженные силы страны должны взять на себя решающую роль в создании международной оперативной группы повышенной готовности под названием «Острие копья» (Speerspitze).
В Североатлантическом альянсе планируют привести пять тысяч военнослужащих в повышенную боевую готовность, которые смогут при необходимости приступить к операции в любой точке мира в течение 48-72 часов.
В документе Минобороны отмечается, что армия будет испытывать подобные проблемы вплоть до 2021 года.
В ноябре прошлого года стало известно, что для исполнения обязательств перед Североатлантическим альянсом бундесверу не хватает боеспособных танков и истребителей.