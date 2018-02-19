В сети пожелали стереть себе память после баттла Гуфа и Птахи

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Пользователи сети обсуждают ролик с противостоянием рэперов Гуфа (Алексей Долматов) и Птахи (Давид Нуриев), опубликованный на канале Versusbattleru. За одну ночь баттл посмотрели более миллиона человек, а в социальных сетях выложили огромное количество шуток по мотивам словесного поединка.

Первые мемы стали появляться еще за несколько часов до противостояния рэперов, так как организатор битвы Александр Тимарцев (более известный под псевдонимом Ресторатор) долго не публиковал баттл на YouTube.

Уже после публикации ролика многие пользователи отметили, что баттл получился не слишком зрелищный.

Некоторые зрители обратили внимание, что Тимарцев во время выступления рэперов злоупотреблял алкогольными напитками, в результате чего к концу баттла организатор, по их мнению, выглядел неадекватно.

По итогам баттла победил Гуф со счетом 3:0. Конфликт бывших участников группы Centr продолжается уже несколько лет. Птаха вызвал оппонента на Versus в сентябре 2017 года. Алексей Долматов согласился на участие в баттле за гонорар в два миллиона рублей.

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