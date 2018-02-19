В сети появился баттл Гуфа и Птахи

В сети появилось видео рэп-поединка между Алексеем Долматовым, выступающим под псевдонимом Гуф, и Давидом Нуриевым, известным как Птаха. 51-минутный баттл был опубликован в ночь на понедельник на YouTube-канале Versus Battle.

Гуф выиграл в поединке со счетом 3:0. Таким образом, подтвердились ранее появившиеся слухи о «сухом» разгроме.

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За несколько часов видео возглавило список российских трендов YouTube, его посмотрели уже более 750 тысяч человек.

В сентябре 2017 года стало известно, что Гуф получит за участие в баттле два миллиона рублей.

Птаха вызвал Гуфа на словесный поединок 19 сентября. Конфликт музыкантов продолжается уже несколько лет. С 2004 по 2009 год оба входили в группу Centr. В 2014-м коллектив воссоединился, но через два года распался снова.

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