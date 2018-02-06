В сети высмеяли баттл Гуфа и Птахи

В Санкт-Петербурге во вторник, 6 февраля, состоялся рэп-баттл между исполнителями Алексеем Долматовым, более известным как Гуф, и Давидом Нуриевым (Птаха). О поединке высказались пользователи сети.

Юзеры посмеялись над «попсовостью» словесной дуэли, участники которой не имеют отношения к баттл-рэпу. Недоумение вызвало, в частности, то, что судить поединок позвали популярного артиста Басту.

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Изначально баттл пытался транслировать в своем Twitter рэпер Гнойный. Однако в какой-то момент артист, судя по его записям, покинул заведение, так как ему был «никто не рад».

Запись рэп-баттла, который прошел на площадке Versus, предположительно, опубликуют в интернете на ближайшей неделе. Результаты официально еще не оглашены.

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