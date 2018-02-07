Назван победитель баттла Гуфа и Птахи

Хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, победил в рэп-баттле Давида Нуриева, известного как Птаха. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Гуф выиграл в состязании со счетом 3:0. Отмечается, что во время баттла рэпер провоцировал Птаху на драку. Нуриев раскритиковал Долматова за некие невыполненные договоренности, но остался доволен мероприятием, «потому что этот баттл четыре ляма (миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») поднял».

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Запись поединка, который прошел на площадке Versus Battle, опубликуют в интернете на ближайшей неделе.

В сентябре 2017 года стало известно, что Гуф получит за участие в баттле два миллиона рублей. Читатели «Ленты.ру» в голосовании предугадали, что Долматов выиграет в состязании — за него проголосовали 46 процентов респондентов, а Птаха получил лишь 8 процентов голосов. 21 процент голосовавших посчитали, что настоящим победителем баттла станет его ведущий Ресторатор, еще 25 процентов удивились, что Гуф «все еще жив».

Птаха вызвал Гуфа на словесный поединок 19 сентября. Конфликт музыкантов продолжается уже несколько лет. С 2004 по 2009 год оба входили в группу Centr. В 2014-м коллектив воссоединился, но через два года распался снова.

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