Птаха «был в говно» во время рэп-баттла с Гуфом

Рэпер Птаха готовился к баттлу с хип-хоп-исполнителем Гуфом, слушая православные молитвы. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «The Люди».

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«Чтоб не пережестить совсем. Если бы в моей жизни не было православия, мне кажется, я бы убивал. Я не вижу особой ценности в жизни человека», — объяснил музыкант.

В своем Instagram Птаха признался, что на состязание пришел пьяным. «Время для вашего хейта. Расскажите мне какой я ужасный и плохой. Единственное что, я был в говно. Простите», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Рэп-баттл Гуфа (Алексей Долматов) и Птахи (Давид Нуриев) был опубликован на YouTube-канале versusbattleru в ночь на 19 февраля. Запись поединка набрала более двух миллионов просмотров. Гуф выиграл в состязании со счетом 3:0.

Нуриев вызвал Долматова на баттл в сентябре 2017 года. Конфликт музыкантов продолжается уже несколько лет. С 2004 по 2009 год оба входили в группу Centr. В 2014-м коллектив воссоединился, но через два года распался снова.

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