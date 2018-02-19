Ошибку на сайте МОК проиллюстрировали нераскрывшимся кольцом с Игр в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) использует на своем сайте фотографию с нераскрывшимся пятым кольцом на церемонии открытия Игр 2014 года в Сочи для обозначения страниц с ошибками.

Когда пользователь попадает на несуществующую страницу на сайте Olympic.org, он видит фотографию с Игр 2014 года с надписью «Иногда все идет не так, как планировалось», которая сообщает о том, что страница не найдена.

На это обратили внимание пользователи Twitter.

На открытии Олимпийских игр в Сочи пять больших снежинок должны были превратиться в олимпийские кольца, однако по техническим причинам одна из них не раскрылась. На церемонии закрытия организаторы обыграли инцидент с пятой снежинкой. Участники представления сформировали пять колец, одно из которых было меньше других, но затем увеличилось.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане состоится 25 февраля и начнется в 14:00 по московскому времени.

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