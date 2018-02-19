Севастопольские студенты отправятся в «Крымскую кругосветку»

Пять студентов Севастопольского государственного университета примут участие в экспедиции «Крымская кругосветка» в мае 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского правительства в понедельник, 19 февраля.

Всего в поход отправятся 33 студента из 18 вузов России и 15 экспертов. Экспедиционный штаб возглавит путешественник Федор Конюхов. По инициативе губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова создана рабочая группа по подготовке «Крымской кругосветки», руководить которой будет вице-губернатор Вячеслав Гладков.

В рамках экспедиции сформируют морской и сухопутный отряды. В течение 15 дней экспедиторы будут проводить исследования, делать путевые заметки и записи, которые впоследствии систематизируют и опубликуют в форме перипла — древнегреческого географического сочинения. Планируется, что «Крымская кругосветка» станет частью образовательной программы Экспедиционной школы СевГУ, в которой студенты будут приобретать навыки исследователей-экспертов, а также пилотным проектом подготовки межвузовских исследовательских команд, уточняется в сообщении.

26 января сообщалось, что правительство Севастополя приняло решение привлечь сотрудников и студентов Севастопольского государственного университета к совместной работе над развитием приоритетных проектов города.