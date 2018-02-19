В «Ростехе» променяли боеприпасы на пивные танки

Производитель боеприпасов «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») запускает производство пивоваренного оборудования, сообщается на сайте компании.

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Как уточнили на предприятии, речь идет о целых пивоваренных заводах, в состав которых входят лагерные танки для производства пива по разным технологиям брожения. Оборудование «Техмаша», как утверждает компания, позволит варить пиво как с использованием солода, так и других материалов — кукурузы, риса, ячменя.

До 2020 года компания планирует потратить на диверсификацию производства 2,2 миллиарда рублей, передает Rambler News Service. В инвестиционную программу вошло 70 проектов.

«Техмаш» выпускает боеприпасы, неуправляемые авиационные ракеты, авиационно-бомбовые средства поражения. Продукцию холдинга используют в ста странах мира.

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