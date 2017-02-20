В России для гранатометов создадут боеприпасы с искусственным интеллектом

Концерн «Техмаш» планирует разработать гранатометные боеприпасы нового поколения с применением средств искусственного интеллекта. Об этом на выставке IDEX-2017 в Абу-Даби заявил гендиректор компании Сергей Русаков, передает ТАСС.

«Из основных направлений модернизации гранатометного вооружения, например, можно выделить создание нового поколения боеприпасов ближнего боя с дистанционно-управляемым или предконтактным подрывом с применением современных достижений электроники и средств искусственного интеллекта», — рассказал Русаков.

В настоящее время, по его словам, «Техмаш» ведет подготовительные работы по интеграции «интеллектуальных боеприпасов» в боевые модули бронетехники с целью проведения государственных испытаний. «Учитывая значительные объемы работ по подготовке и проведению ГИ, принятие на вооружение указанных боеприпасов возможно не ранее 2018 года», — добавил Русаков.

В октябре 2016 года сообщалось, что НПО «Прибор» (входит в холдинг «Техмаш») разработало снаряды с программируемым подрывом для 57-миллиметровых автоматических пушек. Новый взрыватель позволяет в момент выстрела автоматически запрограммировать снаряд на подрыв в определенное время.