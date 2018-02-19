Европа обещала прикрыть россиян на Украине в день выборов президента

Москва получила обещание ОБСЕ помочь в обеспечении безопасности при проведении выборов президента России на Украине. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев, пишут РИА Новости.

По словам Лихачева, Украина сегодня одна из наиболее проблемных точек для организации голосования. На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка среди имеющих право голоса россиян составила всего 0,6 процента.

«Несмотря на эту ситуацию, мы организуем участки для голосования в Киеве при посольстве, на территории генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове. Чтобы обеспечить безопасность, в том числе физическую, граждан России, которые захотят прийти и проголосовать, мы не только будем вести диалог со Службой безопасности и МВД Украины, но и обратились за помощью к представителям ОБСЕ, которые нам ответили согласием», — заявил представитель ЦИК.

Как пояснил Василий Лихачев, представители ОБСЕ будут мониторить ситуацию с волеизъявлением россиян и «очень остро и быстро реагировать».

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Выборы президента России должны состояться 18 марта. Избирателям надо будет выбрать из восьми кандидатов.

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