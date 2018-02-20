После отказа от кириллицы в Казахстане решили упростить латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, утверждающий новую версию алфавита казахского языка на основе латинской графики. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает РИА Новости.

В октябре 2017 года Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Но в нем широко использовались апострофы, что, по мнению многих специалистов и простых граждан, затрудняло чтение и письмо.

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До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв.

Указывается, что в новом упрощенном латинском алфавите тоже 32 буквы, но станет меньше апострофов. В состав алфавита войдут диакритические знаки и диграфы (sh, ch).

В настоящее время кириллица используется в таких неславянских языках, как таджикский, киргизский, монгольский. В Азербайджане решили использовать латинский алфавит из 32 букв в 2001 году.

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