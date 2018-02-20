Российские пожарные гидросамолеты Бе-200 остались без двигателей из-за Украины

Украина запретила поставлять в Россию авиационные двигатели Д-436. Об этом рассказал замглавы Министерства промышленности и торговли России Олег Бочаров в ходе круглого стола в Госдуме, передает Пятый канал.

Речь идет о двигателях, применяемых в гражданской авиации. Д-436 устанавливаются на самолетах Ан-148 украинского производства, большинство из которых эксплуатируется в России. Также данные силовые установки стоят на российских Як-42 (среднемагистральный трехдвигательный пассажирский самолет) и Бе-200 — многоцелевых гидросамолетах, в основном используемых МЧС в качестве пожарной авиации.

Д-436 — двигатель украинской компании ОАО «Мотор Сич». Российские «НПЦ газотурбостроения „Салют“» и «ОДК-УМПО» имеют комплект документации по ним, позволяющий производить, испытывать и поставлять двигатели этого семейства в кооперации с Киевом.

Причину такого решения Киева, равно как и дату вступления запрета в силу, Бочаров не озвучил.

11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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