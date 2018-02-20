В Telegram появился бот с футбольной статистикой от bwin

В Telegram появился бот MAX с футбольной статистикой от букмекерской конторы bwin. Сервис доступен под адресу @bwin_stats_bot, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сервис знает всю статистику футбольных матчей, получая ее непосредственно из базы букмекера. Он доступен всем пользователям Telegram на русском языке. Для работы с ботом достаточно написать запрос в удобном формате по интересующим параметрам, и MAX, обработав информацию, выдаст свой прогноз на игру. В сервисе также реализована возможность выдачи предматчевых раскладов, анализа статистики команд по результатам очных встреч, имеется live-оценка по ходу матчей, прогнозируется тотал голов предстоящей игры и многое другое.

На данный момент доступна статистика по 11 ведущим футбольным лигам и турнирам. Среди них РФПЛ, Лига чемпионов и Лига Европы.

«Мы будем постоянно внедрять инновационные для рынка беттинга сервисы. Мы уверены в эффективности модели, которая используется в сервисе и выдается пользователю, и рады предложить это решение всем желающим. Теперь пари на спорт должны стать еще интереснее», — прокомментировал генеральный директор bwin в России Дмитрий Сергеев.

bwin приступил к приему интерактивных ставок в России в ноябре 2017 года. Компания стала первым в истории действующим легальным международным букмекером на российском рынке.