Букмекерская компания bwin выдаст клиентам фрибеты на биатлон

Букмекерская компания bwin выдаст клиентам фрибеты (бонусные пари) в размере одного австрийского шиллинга по курсу 1997 года, что эквивалентно 500 рублям. Фрибет получит каждый игрок, который заключил пари на сумму не менее 500 рублей на любой вид спорта.

«Мы приступаем к реализации наших бонусных программ. Все первые клиенты, которые уже заключили пари на суммы не менее 500 рублей, получат фрибеты, которые можно будет использовать для заключения пари на биатлон. Выбор спортивного события для старта бонусной программы не случаен, ведь очередной этап Кубка мира пройдет на родине bwin — в Австрии. Мы планируем и дальше поощрять наших лояльных клиентов, увеличивая количество бонусных предложений и акций», — пояснил генеральный директор bwin в России Дмитрий Сергеев.

Компания bwin основана в 1997 году, бренд принадлежит игровому холдингу GVC. Партнерские соглашения с брендом bwin имеет ряд европейских футбольных клубов, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлась основным и титульным спонсором ФК «Реал Мадрид». В июне 2017 года бренд bwin был официально представлен в России.