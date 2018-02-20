Американских солдат научили пить кровь кобр

Военнослужащих из США и Южной Кореи научили выживать в джунглях, поедая кобр и насекомых. Инструктаж им провели коллеги из Вооруженных сил Таиланда в ходе совместных учений. Видео публикует BBC News.

Солдатам, в частности, рассказали, как побороть жажду — для этого предлагается пить кровь кобр. По словам одного из американцев, на вкус сама змея похожа на рыбу. Кроме того, военных научили питаться тарантулами и скорпионами, а также разбираться в съедобности растений. Судя по кадрам, некоторые из них восприняли поедание паукообразных с отвращением.

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