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Шестилетняя девочка потребовала от НАСА «достать Плутон из мусорки»

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Шестилетняя Кара Люси О'Коннор (Cara Lucy O'Connor) из Ирландии попросила у НАСА вернуть Плутону статус планеты. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Письмо написала учительница девочки под ее диктовку. В послании Кара сетует на решение астрономов. По ее словам, «Плутон кинули в мусорку, и он испугался Земли». Девочка добавила, что это было «гадко, потому что ни планеты, ни карликовые планеты не должны попадать в мусорку».

Кара мечтает стать астронавтом и побывать на всех планетах Солнечной системы, в том числе, на Плутоне. И для этого ей нужно, чтобы его тоже внесли в список планет. Она планирует открыть новое небесное тело и назвать его Планетой-Единорогом. Учителя называют юную ирландку очень способной и отмечают, что могут ответить не на все ее вопросы.

Хотя ученые организации не смогли выполнить просьбу девочки, на ее письмо ответил директор агентства по планетарным наукам Джеймс Грин. Он согласился с Карой, что Плутон — «классное место», и отметил, что ученые в любом случае продолжают его исследовать, независимо от наличия планетарного статуса. Грин выразил надежду, что девочка продолжит хорошо учиться, попадет работать в НАСА и откроет новую планету.

Автор письма призналась, что была очень рада получить ответ и «прыгала до потолка от радости».

Плутон лишили статуса планеты решением Международного астрономического союза 24 августа 2006 года. Несмотря на то, что он вращается вокруг Солнца и имеет достаточную массу, рядом с ним имеются объекты с сопоставимой массой и размерами, поэтому ученые назвали его карликовой планетой.

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