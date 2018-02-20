Шестилетняя девочка потребовала от НАСА «достать Плутон из мусорки»

Шестилетняя Кара Люси О'Коннор (Cara Lucy O'Connor) из Ирландии попросила у НАСА вернуть Плутону статус планеты. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Письмо написала учительница девочки под ее диктовку. В послании Кара сетует на решение астрономов. По ее словам, «Плутон кинули в мусорку, и он испугался Земли». Девочка добавила, что это было «гадко, потому что ни планеты, ни карликовые планеты не должны попадать в мусорку».

Кара мечтает стать астронавтом и побывать на всех планетах Солнечной системы, в том числе, на Плутоне. И для этого ей нужно, чтобы его тоже внесли в список планет. Она планирует открыть новое небесное тело и назвать его Планетой-Единорогом. Учителя называют юную ирландку очень способной и отмечают, что могут ответить не на все ее вопросы.

Материалы по теме Тайна последней планеты 85 лет исследований Плутона

Хотя ученые организации не смогли выполнить просьбу девочки, на ее письмо ответил директор агентства по планетарным наукам Джеймс Грин. Он согласился с Карой, что Плутон — «классное место», и отметил, что ученые в любом случае продолжают его исследовать, независимо от наличия планетарного статуса. Грин выразил надежду, что девочка продолжит хорошо учиться, попадет работать в НАСА и откроет новую планету.

Автор письма призналась, что была очень рада получить ответ и «прыгала до потолка от радости».

Плутон лишили статуса планеты решением Международного астрономического союза 24 августа 2006 года. Несмотря на то, что он вращается вокруг Солнца и имеет достаточную массу, рядом с ним имеются объекты с сопоставимой массой и размерами, поэтому ученые назвали его карликовой планетой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!