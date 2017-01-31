Объяснено появление региона Ктулху на Плутоне

Японские ученые объяснили происхождение региона Ктулху на Плутоне — области темно-красного цвета, расположенной в районе экватора карликовой планеты. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy в понедельник, 30 января.

Специалисты предположили, что темная область на небесном теле сформировалась в древности, когда карликовая протопланета столкнулась со своим протоспутником, который был примерно в три раза легче современного Плутона.

В результате этого поверхность первого объекта разогрелась до 50 градусов Цельсия и выше. Это создало благоприятные условия для запуска химических реакций полимеризации, породивших наблюдаемые на современном регионе Ктулху соединения.

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К своим выводам ученые пришли, проведя гидродинамическое моделирование, а также лабораторные эксперименты, имитирующие древние условия. Специалисты полагают, что механизм, предложенный для объяснения природы региона Ктулху на Плутоне, справедлив и для других объектов пояса Койпера.

Регион Ктулху карликовой планеты получил свое название в честь божества одного из рассказов американского писателя Говарда Лавкрафта. Район открыт в рамках миссии New Horizons, когда одноименная станция в июле 2015 года пролетела на минимальном расстоянии от Плутона. Регион Ктулху расположен в районе экватора западнее плато Спутник, самой крупной равнины на небесном теле, и сформирован сложными углеводородами, которые придают ему характерный темно-красный оттенок.