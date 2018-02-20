Чувашского заключенного обязали удалить татуировки в виде свастики

Чебоксарский районный суд обязал заключенного местной колонии самостоятельно удалить со своего тела татуировки в виде свастики, пишет газета «Московский комсомолец».

Мужчина был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и оштрафован на тысячу рублей. Также суд постановил конфисковать предмет административного правонарушения, а именно — удалить запрещенные изображения.

Татуировки на теле заключенного были обнаружены во время прокурорской проверки в исправительной колонии №6 Чебоксарского района. Проверяющие увидели на груди осужденного изображения крестов с загнутыми концами, направленными по часовой стрелке. Прокуроры решили, что эти татуировки нарушают нормы закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и обратились в суд.

Архангельский областной суд в феврале оправдал обвиненного в пропаганде нацизма местного жителя Михаил Листова, опубликовавшего фото с Парада Победы 1945 года. 59-летний мужчина был оштрафован Исакогорским районным судом на тысячу рублей за репост в соцсетях известного снимка, на котором советские солдаты стоят с поверженными немецкими знаменами. Фото используется в учебниках истории.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!