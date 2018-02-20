Австралийцу посоветовали устроить пожар и сбежать от уховерток

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Житель Австралии Финч Хэттон (Finch Hatton) опубликовал видео, на котором запечатлены тысячи насекомых, заполонивших двор его дома. Как сообщает The Daily Mail, уховертки перебрались даже на детскую коляску, которая стояла неподалеку от сарая.

Хэттон рассказал о своей проблеме в Facebook. «И хотя их присутствие нормально для этого времени года, не помню, что в прошлом году все было так плохо», — отметил он и попросил посоветовать ему хорошее средство для борьбы с насекомыми.

Большая часть комментаторов посоветовала мужчине сжечь коляску и переехать в другое место, однако встречались и советы по делу, например использовать инсектициды.

Уховертки не представляют опасность для человека, однако могут укусить, если почувствуют опасность. Уховертки причиняют вред сельскохозяйственным культурам, но при этом также едят вредителей, например тлю.

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