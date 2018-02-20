Учитель доведенного до инсульта ребенка из ДНР сочла его травлю мелкой проблемой

Учительница пятиклассника Сергея Иванова, переехавшего из Донецкой области в украинский Днепр и затравленного одноклассниками до инсульта, не считает произошедшую ситуацию серьезной. Об этом сообщают «Подробности».

«Эти мелкие проблемы решаются внутри класса. Там ничего не было серьезного, я считаю. Часто дети друг на друга жалуются, потом мирятся», — рассказала классный руководитель Лариса Шульга.

В школе было начато внутреннее расследование, директор учебного заведения был уволен, однако, как отмечается, в ситуации считают виновным именно затравленного пятиклассника.

При этом мать ребенка сообщила новые подробности о травле. «Мне ребенок позвонил по телефону и с надрывом в голосе плакал и кричал: "Мамочка родная, забери меня пожалуйста с этой школы". Я спрашиваю, что произошло? Оказалось, дети собрали петицию и во время перемены тыкали [ребенку] ее в нос: "Мы собрали петицию, подписали, и теперь тебя точно выгонят из класса"», — сообщила мать пятиклассника.

Семья Иванова переехала из города Торез Донецкой области (с 2014 года находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)) в Днепр. Сообщалось, что в новой школе пятиклассника в буквальном смысле закидывали камнями, а учителя завели для него специальный дневник для записи замечаний — индивидуальный дневник поведения. Иванов начал прятаться от одноклассников, у него случился инсульт.

Также известно, что в травле ребенка принимали участие педагоги.

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