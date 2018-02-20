В сети показали самодельный платный лифт

Жителям многоэтажки в одном из городов Казахстана предложили платить за проезд на лифте. Видео опубликовано на YouTube.

В ролике говорится, что проживающие в 16-этажном доме люди должны опустить в прикрученный к кабине лифта таксофон 10 тенге (менее 2 рублей), после чего могут воспользоваться подъемником.

Пользователи сети обращают внимание на платные лифты не впервые. В 2012 году на YouTube появился видеоролик из казахстанского Кустаная, где за пользование лифтами также требуется платить. В мае 2017 года о платных лифтах в Грузии рассказал блогер Илья Варламов.

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