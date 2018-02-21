В Белом доме загадочно пригрозили России

Президент США Дональд Трамп предпринял негласные действия, чтобы оказать давление на Россию за вмешательство в американские выборы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Ее слова приводит CNN.

Глава государства «сделал ряд вещей, чтобы (...) проявить твердость в отношении России», отметила Сандерс. «На прошлой неделе был эпизод, о котором сообщат в ближайшие дни», — загадочно заявила она. Представитель Белого дома добавила, что Трамп более жестко работает с Москвой, чем это делал его предшественник Барак Обама в течение восьми лет.

Как отмечает CNN, такая реакция последовала на критические замечания о том, что администрация не принимает никаких действий в ответ на российское вмешательство в выборы.

Ранее американский лидер сам заявил, что занимает более жесткую позицию по отношению к Москве, чем Обама, и призвал посмотреть на факты. В то же время CNN указывает, что Трамп лично еще не вводил антироссийских санкций.

16 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В документе, опубликованном на сайте ведомства, фигурируют 13 фамилий и три организации.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.

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