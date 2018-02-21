Бизнесмена обвинили в хищении полумиллиарда рублей у ФСБ и вернули из Испании

Генпрокуратура России добилась экстрадиции из Испании предпринимателя Михаила Лягина, которого обвиняют в хищении более 550 миллионов рублей, принадлежащих ФГУП ФСБ России в Сочи. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По его данным, ранее согласованная с правоохранительными органами Испании и назначенная на 26 июля 2017 года передача Лягина конвою ФСИН России в аэропорту Мадрида не состоялась из-за приостановки дела судебными властями Испании.

«21 февраля в аэропорту города Мадрида состоялась передача российским правоохранительным органам предпринимателя Михаила Лягина. (...) Фактический прием указанного лица по поручению Генпрокуратуры России осуществляют Федеральная служба исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Лягин в 2011-2013 годах, занимая должности генерального директора либо директора ООО управляющая компания «Инвест-Виктория» в Сочи, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнил договорные обязательства по трем договорам подряда.

Бизнесмен похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел (ВСО)» ФСБ России, на общую сумму более 550 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый совершил ряд финансовых операций и других сделок с целью легализации похищенных средств на сумму более 390 миллионов рублей.

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