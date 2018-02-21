ФСБ раскрыла крупное хищение в Малом драматическом театре Петербурга

Сотрудники ФСБ раскрыли хищения денег, предназначенных для проектирования новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, сообщники похитили 45 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, задержаны несколько фигурантов. Вопрос об избрании им меры пресечения решается.

Академический малый драматический театр — Театр Европы основан в 1944 году. С 2003 года пост его художественного руководителя занимает Лев Додин. Открытие новой сцены запланировано в 2018 году, авторами идеи ее строительства стали сам Додин и главный художник театра Александр Боровский.

Материалы по теме Обласкан властью: задержан Кирилл Серебренников Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей

В декабре прошлого года суд отказался освободить из-под ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Защита худрука «Гоголь-центра» предлагала внести за него 68 миллионов рублей в качестве залога.

Кирилла Серебренникова поместили под домашний арест 23 августа 2017 года. Художественного руководителя «Гоголь-центра» уличили в организации хищения средств, выделенных на проект «Платформа». После показаний бухгалтера Нины Масляевой сумма ущерба по его делу увеличилась вдвое — с 68 миллионов до 133 миллионов рублей. Серебренникову было предъявлено окончательное обвинение в организации мошенничества.

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