Москва получит новую противоракету

Систему противоракетной обороны Москвы усилят сверхскоростными и сверхманевренными противоракетами 53Т6М «Нудоль». Они могут перехватить стратосфере и ближнем космосе ядерные боеголовки и гиперзвуковые летательные аппараты, сообщает в среду, 21 февраля, газета «Известия».

«Нудоли» поставят на опытно-боевое дежурство в Подмосковье до конца 2018 года.

53Т6М — это модернизированная версия созданных в 1980-е годы 53Т6, поясняет издание. Новый перехватчик — это двухступенчатая твердотопливная ракета, хранящаяся в герметичном транспортно-пусковом контейнере. Она размещается в специальной шахте.

Как пояснил главный редактор интернет-проекта портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев, система носит сугубо оборонительный характер. «Это "последний рубеж обороны", предназначенный лишь для поражения боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. "Нудоль" не сможет сбить саму ракету на начальном этапе полета. Эта система также способна уничтожать спутники, но в очень небольшом секторе над Москвой и на низких орбитах», — сказал он.

Ранее в феврале сообщалось, что противоракету успешно испытали на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

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