Новые Су-25 сделали неуязвимыми для зенитных ракет

Модернизированные штурмовики Су-25СМ3 оснастили комплексом «Витебск», который защищает их от ракет с тепловыми головками самонаведения (типа «Стингер» или «Игла»). Партия самолетов готова к отправке в армию, сообщает «Российская газета».

Как поясняет издание, работа комплекса основана на узконаправленном и модулированном излучении специальной сапфировой лампы. Она создает для ракеты ложный образ цели — та летит в пустое пространство и в расчетное время самоликвидируется. В мире эту технологию пока никто не довел до промышленного производства.

Такие комплексы установлены, в частности, на всех вертолетах Ка-52, а также Ми-8, которые используются российскими военными в Сирии. Ни один вертолет с «Витебском» не пострадал от снарядов переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), отмечает газета.

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Помимо «Витебска» на борту Су-25СМ3 есть системы радиоэлектронной борьбы, затрудняющие их поражение ракетами, которые наводятся при помощи радиолокации.

Бортовое радиоэлектронное оборудование, которым оснастили новые штурмовики, — исключительно российской разработки и производства. У самолетов появилась возможность не только поражать наземные цели, но и вести воздушный бой. Их скорость — от ста до тысячи километров в час. Модернизированный Су-25 может пролететь без дозаправки 1850 километров. Он также получил спутниковую навигацию ГЛОНАСС.

3 февраля российский Су-25 был сбит боевиками при помощи ПЗРК в сирийской провинции Идлиб. Его пилот Роман Филипов катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

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