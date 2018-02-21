ЦИК предложили проверить соответствие рекламы «Вольфыч» закону о выборах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в Центризбирком копию обращения главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, члена президиума фракции ЛДПР Михаила Дегтярева в связи с появлением в Татарстане рекламного баннера о продаже мебели с использованием имиджа лидера ЛДПР, кандидата в президенты России Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 21 февраля.

По данным агентства, Дегтярев в начале февраля попросил ФАС провести расследование на предмет нарушений требований федерального закона «О рекламе» со стороны одной из фирм, которая занимается продажей мебели. Организация установила на улице рекламный плакат с надписью: «Все на выборы! Мебели! Наш кандидат — шкаф-купе "Вольфыч"». Кроме того, на плакате изображены элементы избирательного бюллетеня.

Владимир Жириновский в шестой раз претендует на высший государственный пост. В конце августа в интервью блогеру Юрию Дудю политик признался, что считает себя вторым по значимости и влиянию человеком в России. Первое место он отдал президенту Владимиру Путину. Либерал-демократ также не исключил своей победы на выборах весной.

Жириновский — основатель и бессменный лидер ЛДПР — принимал участие в президентских кампаниях 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годов. Самый лучший результат он продемонстрировал на предпоследних выборах — тогда за его кандидатуру проголосовали 9,35 процента избирателей.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!