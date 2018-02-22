Иран свалил на Сирию вину за вторжение беспилотника в Израиль

Беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля и затем сбитый, был не иранским, а сирийским. Об этом заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал в интервью BBC News, опубликованном в четверг, 22 февраля.

Замминистра заявил, что не может подтвердить информацию, согласно которой летательный аппарат запустили иранцы. «Дрон принадлежит сирийской армии (...) Сирийская армия обладает множеством возможностей», — отметил Аракчи. По его словам, о цели, с которой беспилотник летал над Израилем, нужно спрашивать сирийских солдат.

«Но израильская армия также отправляет дроны в Сирию и другие соседние страны каждый день, каждый час. Поэтому они не должны злиться, когда сталкиваются с аналогичными действиями», — подчеркнул замглавы МИД.

Он также указал, что сбитый после этого сирийскими силами истребитель ВВС Израиля — «на самом деле очень большой удар по армии, поэтому они так злы». Аракчи также считает, что в связи с произошедшим еврейскому государству необходимо пересмотреть свою военную политику.

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На Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в минувшие выходные, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран является «самой большой угрозой для мира». При этом он размахивал деталью, которую назвал частью сбитого беспилотника.

БПЛА вторгся в израильское воздушное пространство рано утром 10 февраля. Сообщалось, что дрон был направлен в Израиль с конкретной миссией. Его сбили из боевого вертолета Apache, а затем последовал удар по якобы иранскому мобильному командному центру в Сирии, откуда аппаратом управляли.

В ответ сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля. Один из них — истребитель F-16i — потерпел крушение.

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