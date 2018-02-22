Антимонопольщики проследят за «монстром» после сделки «Магнита» и ВТБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет пристально следить за рынком розничной торговли после покупки госбанком ВТБ 29,1 процента акций сети «Магнит». Об этом сообщил глава службы Игорь Артемьев, передает ТАСС.

«В рамках контроля за экономической концентрацией мы будем следить, чтобы у нас никакой не возник монстр монополистический в этой сфере. Но в принципе представить, что такой монстр возникнет, очень трудно, потому что рынок очень высококонкурентный. У нас, помимо "Магнита", есть несколько очень крупных сетей», — заявил глава ФАС.

Он заверил, что в случае экспансии со стороны другой торговой сети ведомство примет меры и заблокирует сделку на рынке. Также Артемьев пообещал, что ведомство будет следить за уровнем конкуренции в регионах. Если хоть одна из торговых сетей превысит долю на рынке в 25 процентов, то ФАС выдаст предписание.

В то же время сделку об экспансии ВТБ в «Магнит» ФАС одобрила. Комментируя ее, Артемьев предположил, что ВТБ выкупил долю одного из крупнейших ретейлеров для последующей перепродажи.

О сделке между ВТБ и основным владельцем Магнита Сергеем Галицким стало известно 16 февраля в ходе Инвестиционного форума в Сочи. Госбанк в результате сделки станет крупнейшим акционером торговой сети с долей в 29,1 процента.

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