Омичи начали активно эмигрировать в Казахстан

Жители Омска и области начали массово переезжать жить в Казахстан и на Украину. Это следует из данных по основным показателям миграции территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Согласно документам, в прошлом году регион покинули почти 64 тысячи человек. Из них за границу перебрались 7608 омичей. Большинство переехали в Казахстан (4721 человек) и Украину (696 человек). 320 жителей Омской области уехали в Германию, 27 человек — в Грузию, 20 человек — в США, 11 — в Канаду.

В сравнении с 2016 годом миграционная убыль в регионе выросла почти на 66 процентов. Отмечается, что большинство эмигрантов — россияне трудоспособного возраста.

По предварительной оценке, численность населения Омской области на 1 января 2018 года составляла 1 959 600 человек.

Ранее Центр стратегических разработок представил доклад, в котором отмечалось, что с 2015 года временная миграция в Россию, в том числе и трудовая, заметно уменьшилась. Сокращение затронуло контингент не только из дальнего зарубежья, но и из Средней Азии: Узбекистана и Таджикистана — на 15 процентов по сравнению с показателями 2014 года. Численность мигрантов снизилась на фоне девальвации рубля и сжатия российского рынка труда.

Наиболее привлекательные для иностранцев регионы — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский край. Приезжие заняты в строительстве (не менее 15 процентов занятых) и сфере услуг (ремонт, уборка, уход за детьми и престарелыми).

В числе основных проблем, мешающих легализации иностранных работников в России, — постоянное внесение поправок в существующие законы, частое несоответствие правоприменительной практики и действующего миграционного законодательства и отсутствие четкого понимания направления движения миграционной политики.

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