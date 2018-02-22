Власти Севастополя увеличили стипендии паралимпийцам

Правительство Севастополя изменило порядок начисления стипендий спортсменам за высокие результаты. Об этом сообщается на сайте городского правительства в четверг, 22 февраля.

«Изменения коснутся выплат стипендий севастопольским паралимпийцам. На сегодняшний день наши спортсмены не могут участвовать в соревнованиях международного уровня, в связи с этим не имеют возможности получать за победы на международных соревнованиях соответствующие выплаты. Данным проектом мы приравниваем уровень стипендий за победу во всероссийских соревнованиях к соревнованиям международного уровня», — сказал начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

По его словам, размер ежемесячной выплаты варьируется от 3,5 тысячи до 30 тысяч рублей, стипендии устанавливаются в соответствии с результатами побед прошлого года. Всего на поддержку талантливых спортсменов севастопольское правительство направило в этом году 5,8 миллиона рублей.

.