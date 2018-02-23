Пользователи сети завалили пожилого пса подарками

Американка по имени Келли Браун попросила у пользователей Twitter помочь ей в поиске игрушки для ее собаки, после чего столкнулась с необычайной щедростью незнакомцев. Об этом пишет Mashable.

В середине января Браун опубликовала фотографию, на которой ее 12-летний пес по кличке Джексон грыз мягкую игрушку. Девушка заявила, что таких игрушек в продаже больше нет, а другие питомец не признает. «Мы купим их все, если вы найдете их. Поиск в интернете не принес нам удачи», —

написала хозяйка.

На пост девушки откликнулись несколько пользователей, которые отправили похожие варианты. Однако Браун заявила, что ищет полностью идентичную игрушку той, что была на опубликованном снимке. Тогда на связь вышла сотрудница местного зоомагазина, которая заявила о наличии как минимум одной такой же игрушки.

Спустя месяц Браун выложила серию фотографий с довольным питомцем. Как оказалось, за это время работник магазина для животных прислала девушке целую коробку дефицитных игрушек. «Теперь Джексон так счастлив. Спасибо большое всем!» — прокомментировала добрый поступок незнакомки хозяйка питомца.

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