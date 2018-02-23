Вооруженные арматурой люди захватили санаторий в Одессе

Около 70 человек в балаклавах, вооруженные арматурой, ворвались в санаторий «Лермонтовский» в Одессе (Украина). Об этом пишет издание «Думская».

Нападение произошло ранним утром. Захватчики заблокировали здание и не пустили на работу персонал, также они отключили электричество. По словам директора санатория Дмитрия Антипова, лечение там сейчас проходят примерно 150 человек, есть пациенты после инфаркта и инсульта.

«Захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно», — заявил адвокат Илья Халдай. Он пояснил, что права на санаторий оспаривают друг у друга «Укрпрофздравница» и Министерство юстиции Украины. Недавно суд вынес отказ министерству.

На место происшествия уже прибыла полиция, троих нападавших задержали. Также сотрудникам медучреждения удалось частично продолжить работу. Возбуждено уголовное дело по факту захвата здания.

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