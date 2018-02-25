«Воскрешение» «Королевского тигра» показали на видео

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Российский военный эксперт Алексей Хлопотов опубликовал несколько видеороликов, на которых запечатлены работы по восстановлению немецкого тяжелого танка Panzerkampfwagen VI Ausf. B, более известного как «Королевский тигр». Над машиной, в частности, трудится немецкий реставратор Уве Харнак.

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Работы ведутся в Швейцарском военном музее в коммуне Фулль-Ройенталь. Танк был передан туда в 2006 году. Внешне он находится в отличном состоянии, но изнутри сильно пострадал от ржавчины. Реставрацией помимо Харнака занимается группа энтузиастов, планирующая довести «Тигра II» до ходового состояния. Они ведут в сети сайт, на котором рассказывают о ходе работ.

«Королевский тигр» состоял на вооружении Третьего рейха и производился серийно с марта 1944 года до апреля 1945-го. Это последний серийный тяжелый танк нацистской Германии. Вооружался 88-миллиметровой пушкой, которая была способна поразить огнем все танки, использовавшиеся во Второй мировой войне антигитлеровской коалицией. Машина также отличалась мощным бронированием, но была ненадежна из-за высокой массы (около 70 тонн) и недостаточной мощности двигателя (700 лошадиных сил).

По разным оценкам, было произведено от 479 до 489 «Королевских тигров». После войны часть этих машин использовалась в качестве мишеней для танковых стрельб. К настоящему времени сохранилось по меньшей мере восемь экземпляров «Тигра II».

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