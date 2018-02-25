Хавьер Бардем сыграл в гольф и рэгби с Девом Пателем

Актеры Хавьер Бардем и Дев Патель снялись в новой серии рекламной кампании Defining Moments итальянской люксовой марки одежды и аксессуаров Ermenegildo Zegna. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании.

Съемки проходили на вилле на холмах в окрестностях Лос-Анджелеса. по сюжету Бардем и Патель в свободной одежде в стиле casual беседуют о спорте и показывают друг другу приемы гольфа и рэгби.

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В декабре 2017 года Ermenegildo Zegna запустил коллекцию пляжной одежды и аксессуаров. В нее вошли мужские шорты в полоску для плавания и серфинга, узкие плавки с абстрактным принтом, купальные полотенца и влаговпитывающие футболки. Коллекция создана креативным директором бренда Алессандро Сартори в сотрудничестве с итальянской компанией ISA, которая специализируется на производстве аксессуаров из шелка с принтом.

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, которая занимается выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. Наряду с марками Kiton и Brioni, негласно считается одним из самых популярных брендов в среде крупных российских чиновников и предпринимателей.

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