Турция даст курдам новый бой в Африне

Турция отправила в район сирийского города Африна силы специального назначения для ведения новой фазы боевых действий с курдскими вооруженными формированиями. Об этом сообщил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг, передает Hürriyet Daily News.

По словам чиновника, переброска спецназа стала частью подготовки к новому сражению, «которое приближается».

Боздаг добавил, что в настоящее время бои продолжаются в деревнях и за пределами Африна. «Театр военных действий переместится в районы, где множество гражданских лиц», — отметил он. Вице-премьер также сообщил, что от бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) зачищена территория в 500 квадратных километров.

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее бойцов YPG. Турецкие военные неоднократно обстреливали и проправительственные силы сирийцев, входящих в район.

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