Турция разнесла гуманитарный конвой в Сирии

Турецкая армия, проводящая операцию против курдов в сирийском Африне, нанесла удар по гуманитарному конвою. Об этом РИА Новости в пятницу, 23 февраля, сообщил курдский источник.

«В результате турецкого обстрела по гуманитарному конвою и машинам жителей, направлявшихся в Африн, чтобы присоединиться к операции, погиб один человек, семеро были ранены», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что это произошло вечером 22 февраля под Африном.

Ранее турецкий Генштаб сообщал о нанесенном в четверг ударе турецкой артиллерии по автоколонне террористов. В заявлении говорилось, что к городу двигались 30-40 транспортных средств курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), а также боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в Росиии). Ведомство опубликовало видеозапись атаки.

tsk.tr

Всего же, по последним данным Генштаба, общее число нейтрализованных террористов с начала турецкой операции достигло 1873 человек. За последние сутки были уничтожены 44 боевика, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в район Африн прибыли новые группы проправительственных сирийских сил. Их цель — поддержка жителей в противостоянии боевикам ИГ и турецкой агрессии.

Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов с 20 января. Анкара считает террористами представителей PYD и YPG. Турецкие военные неоднократно обстреливали проправительственных сирийцев, входящих в район.

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