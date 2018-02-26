Парк имени Анны Ахматовой открыли после реконструкции в Севастополе

Реконструкция парка имени Анны Ахматовой в Севастополе завершена, и теперь он открыт для посещения. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

«Неделю назад я тщательно осмотрел территорию парка и указал на ряд недостатков, которые к сегодняшнему дню подрядчиком устранены. По большей части они касались очистки дорожек, газонов и пляжа, подсыпки земли — приведения парка в тот вид, который в дальнейшем будет поддерживаться обслуживающей организацией», — сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Стоимость реконструкции парка составила почти 135 миллионов рублей. В парке обустроили пешеходные дорожки, установили теннисный корт и футбольную площадку, детские игровые городки, теневые навесы, души и кабинки для переодевания в пляжной зоне. Также реконструировали и отремонтировали существующие буны.

Кроме того, в обновленном парке появилась система полива зеленой зоны, наружное освещение и архитектурная подсветка, видеонаблюдение и Wi-Fi зоны. В апреле–мае этого года также будут проведены работы по озеленению.

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