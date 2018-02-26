Американца Евгения Васильевича заподозрили в расчленении японки

Японская полиция допросила американского туриста после того, как в квартире, арендованной им во время отдыха в Осаке, обнаружили отрубленную женскую голову. Об этом сообщает BBC News.

Стражи порядка считают, что найденная часть тела принадлежит японке, которую камера видеонаблюдения в последний раз засняла идущей по улице вместе с подозреваемым. Как отмечается, голова была спрятана в чемодане.

Сообщается, что 27-летняя женщина перед пропажей рассказывала друзьям, что собирается встретиться с американцем. Она поясняла, что познакомилась с ним через приложение.

По данным прессы, подозреваемый — 26-летний Евгений Васильевич Байрактар из Нью-Йорка. Мужчина отрицает какую-либо причастность к произошедшему.

Считается, что ранее в феврале женщина вместе с американцем посещала еще одну квартиру в префектуре Осака. Полиция также указывает, что мужчину видели выходящим с большой сумкой из здания, в котором он остановился. При этом другие части тела помимо головы не обнаружены.

Ранее в феврале сообщалось, что в индийской столице Нью-Дели арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве семилетнего ребенка своих арендодателей. Больше месяца он хранил труп мальчика в чемодане.

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