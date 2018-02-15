Индиец убил ребенка и месяц хранил труп в чемодане

Полиция индийской столицы Нью-Дели арестовала мужчину, обвиняемого в убийстве семилетнего ребенка своих арендодателей. Как сообщает Times of India, больше месяца он хранил труп мальчика в чемодане.

Ашиш Саини считался пропавшим без вести с 7 января. Его тело нашли 13 февраля у 27-летнего Авдеша Сакьи, снимавшего жилье у родителей мальчика.

По версии следствия, мужчина был не в самых хороших отношениях с арендодателями, а потому похитил ребенка, чтобы потребовать за него выкуп. Сакья признался, что заманил его обещанием купить велосипед. Однако когда Ашиша и причастных к его пропаже начали разыскивать, молодой человек испугался и убил мальчика, чтобы скрыть преступление.

Соседи обращали внимание на неприятный запах. Они пожаловались Сакье, а тот пояснил, что в помещении якобы сдохло несколько крыс, которых он им даже демонстрировал.

Полиция заподозрила неладное, когда мужчина перестал отвечать на телефонные звонки. В итоге они пришли к нему домой с обыском. Чемодан с останками нашли под кроватью Сакьи. Как отмечается, у молодого человека также обнаружили десяток духов, которыми он пытался маскировать запах.

Отец мальчика был шокирован арестом. Сакья уже восемь лет арендовал у семьи дом, а также активно помогал искать мальчика и даже помог зарегистрировать дело о его пропаже в полиции, пишет BBC News.

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