Австралиец с бензопилой напал на крушивших его машину вандалов

В австралийском городе Аделаида, штат Южная Австралия, водитель с бензопилой напал на двух вандалов, которые крушили его пикап. Об этом сообщает ABC News.

Мужчины с бейсбольными битами успели разбить лобовое стекло, когда появился владелец машины. Он погнался за ними с работающей бензопилой и сумел ранить одного из них.

По сведениям полиции, все трое были знакомы. Раненого вандала доставили в больницу с порезом на руке. Его жизни ничто не угрожает.

Полиция задержала владельца пикапа и одного из нападавших. Водителю предъявлены обвинения в вооруженном нападении, а его противнику — в вандализме. Кроме того, они обвиняются в ношении оружия.

В июне прошлого года сообщалось, что житель Флориды при помощи большого мачете обратил в бегство пятерых грабителей, у которых были дробовик, мачете и лом. Он догнал и обезвредил одного из нападавших, а остальных участников ограбления полиция задержала на ближайшей АЗС.

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