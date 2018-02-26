Российский суд отказался признать криптовалюту деньгами и взыскать ее с должника

Арбитражный суд Москвы по итогам конкурсного производства при банкротстве физического лица не включил криптовалюту в имущество должника, которое в дальнейшем будет продано для возмещения долга перед банком. Об этом сообщает «Интерфакс».

Должник, в свою очередь, выступил против включения криптовалюты в конкурсную массу, заявив, что понятие «криптовалюта» не закреплено в Гражданском кодексе. Финансовый управляющий настаивал, что повод для исключения криптовалюты из конкурсной массы отсутствует, а невключение цифровой валюты в имущество может затруднить выплаты кредиторам.

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Задолженность физического лица в размере более 19 миллионов рублей возникла по договору поручительства от 2006 года, который был заключен со Славинвестбанком. При разбирательстве должник сообщил, что у него есть электронный кошелек с криптовалютой, однако он настаивал, что эти средства не следует принимать во внимание, так как, согласно российским законам, цифровая валюта не является имуществом, а механизма ее взыскания нет.

При этом финансовый управляющий в конце 2017 года отмечал, что, если в рамках разбирательства криптовалюта будет введена в конкурсную массу, это может привести к легализации рынка в России. Он пояснял, что если криптовалюта, которой владеет физлицо-банкрот, будет признана имуществом, то арбитражу предстоит решать, как ее реализовывать, чтобы отдать долг банку, —

для этого потребуются существующие или новые площадки по торговле криптовалютой, а также правила ее реализации.

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