Крупнейший криптообменник сдал пользователей налоговикам

Одна из крупнейших площадок обмена криптовалюты, Coinbase, передаст Налоговому управлению США (Internal Revenue Service, IRS) данные о 13 тысячах пользователей. Об этом сообщает Cointelegraph.

Речь идет в том числе о записях транзакций с 2013-го по 2015 годы. Уведомления об этом Coinbase разослала клиентам 23 февраля, попросив их обратиться за юридической консультацией к адвокатам.

В ноябре 2016 года IRS обратилась в калифорнийский суд за разрешением запросить у Coinbase информацию о клиентах, сообщал CoinDesk. Власти подозревают, что некоторые пользователи не заплатили налоги с криптовалютных транзакций на сумму от 20 тысяч долларов.

Суд Калифорнии в ноябре 2017-го обязал площадку передать налоговикам данные 14 тысяч пользователей, передавал The Verge.

Coinbase указывала, что IRS требовала данные обо всех пользователях площадки, обменнику удалось уберечь от раскрытия информацию 480 тысяч клиентов.

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