В Высшей школе экономики в шкафу нашли тело преподавателя

В Высшей школе экономики в Москве найден мертвым руководитель дирекции общего образования Сергей Калашников, сообщает источник «Ленты.ру» в правоохранительных структурах.

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Тело сотрудника учебного заведения 1966 года рождения нашли его коллеги. «В шкафу в его кабинете, между пиджаком и брюками», — уточнил собеседник.

На месте работают следователи.

Как следует из профиля преподавателя на сайте Высшей школы экономики, Калашников окончил Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова по специальности «радиоинженер» и начал работать во ВШЭ в 2011 году.

В его обязанности входило руководство деятельностью Дирекции общего образования, в том числе сетевое взаимодействие сотрудничающих с вузом общеобразовательных организаций и развитие методической базы по предпрофильным общеобразовательным предметам. В 2015 и 2016 годах признавался лучшим преподавателем вуза по итогам голосования. Общий научно-педагогический стаж Калашникова составлял 21 год.