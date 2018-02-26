Президент Молдавии нарек либерализм и толерантность лжеучениями

Президент Молдавии Игорь Додон, поздравляя подписчиков своего аккаунта в Facebook с праздником Торжества православия, назвал либерализм, толерантность и гендерное равноправие «новыми лжеучениями».

«Мы, молдаване — православный народ. Наши деды и прадеды пронесли эту веру через многие века. Сегодня, как и многие годы назад, нас пытаются увлечь новыми лжеучениями, такими как либерализм, толерантность, гендерное равноправие. Нам пытаются внушить, что наша православная вера, наши традиционные семейные ценности — пережиток прошлого. Но наш народ, пройдя через все испытания, сохранит веру, которая согревала наш народ на протяжении всей нашей истории», — написал Додон.

Материалы по теме Трамп на минималках Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту

На данный момент публикация изменена, однако приведенный выше фрагмент текста доступен в истории изменений поста.

Пресс-секретарь Додона Ион Чебан объяснил произошедшее с публикацией президента. «Насыщенная программа президента не позволяет ему лично каждый раз управлять своей страницей в Facebook, в этот раз в текст публикации, который не был согласован с главой государства, проскользнула ошибка, достойная сожаления», — указал Чебан. «Тезис, который ущемил чувства нескольких групп общества, был удален из сообщения», — добавил он.

В октябре Додон заявил о божественном происхождении своего президентского мандата. «Знаете, патриарх Кирилл сказал мне в самом начале мандата: "Господин президент, этот мандат был дан Господом“», — заявил Додон. Во время одной из бесед предстоятель РПЦ сказал, что христианские принципы Додона «вселяют надежду на его успех в служении народу Молдовы, служении государству».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!